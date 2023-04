Que la Poesía / Let Poetry

by Xánath Caraza

(reprise – 2017)

I am Xánath Caraza, and I today will read one bilingual poem from my book Sílabas de viento / Syllables of Wind

Que la poesía

Que la poesía se vuelva lluvia

Que moje todos los techos

Inunde las charcas vacías

Y reviva los renacuajos secos

Que la poesía se convierta en viento

Que ulule entre los árboles

Choque en las ventanas rotas

Y viaje por toda la tierra

Que la poesía se haga relámpago

Fulmine pensamientos cuadrados

Llenándolos de círculos

Y amarillas ondas floreadas

Que la poesía se ponga color verde

Que cubra la tierra

Se enrede en los patios

Las flores blancas se hagan poemas

Que la poesía se haga granizo

Que golpee mi cuerpo

Me dé frío y absorba

Cada sílaba incompleta

Que la poesía se torne en fuego

Que devore las casas

Las llene, recorra los muebles

Queme la indiferencia

Que la poesía se vuelva rayo

De luna para que por las noches

Nade entre aguas oscuras

Alumbrada por ella

Que la poesía se haga tornado

Se lleve la apatía

Despierte del letargo

A poetas despistados

Que la poesía se transforme

En agua de rosas

Y apague ese fuego

Que llevo dentro

Let Poetry

Let poetry become rain

Let it soak all rooftops

Flood empty ponds

And revive dried out tadpoles

Let poetry become wind

Let it undulate among trees

Crash into broken windows

And travel all across the land

Let poetry become lightning

Let it strike down square thoughts

Filling them with circles

And flowering yellow waves

Let poetry become the color green

Let it cover the earth

Wrap itself throughout courtyards

White flowers transform into poems

Let poetry become hail

Let it strike my body

Make me cold and absorb

Every incomplete syllable

Let poetry become fire

Let it devour houses

Fill them, travel across furniture

Burn indifference

Let poetry become moonlight

For at night I swim

Dark waters

It illuminates

Let poetry become a tornado

Let it take apathy away

Awake absentminded poets

From lethargy

Let poetry become

Rose water

And put out the fire

I carry inside

Xánath Caraza for the High Plains Public Radio Readers Book Club.

Sílabas de viento / Syllables of Wind (Mammoth Publications, 2014)

By Xánath Caraza, translated by Sandra Kingery

ISBN-10: 1939301785

ISBN-13: 978-1939301789