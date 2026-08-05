Acoustic Song Swap: Arieon Keller & Ty Blackburn @ GoldenLight Cantina, Amarillo TX
Acoustic Song Swap: Arieon Keller & Ty Blackburn @ GoldenLight Cantina, Amarillo TX
Song swap at the GoldenLight! Support your local artists! Join us for an Acoustic Song Swap featuring Arieon Keller & Ty Blackburn. $10 cover charge, music starts at 9PM. Presented by Loud & Heavy Booking.
Golden Light Cantina
$10 cover charge
09:00 PM - 11:59 PM on Sat, 8 Aug 2026
Event Supported By
Loud & Heavy Booking
Grant.loudandheavybooking@gmail.com
Artist Group Info
Arieon Keller & Ty Blackburn
Golden Light Cantina
2906 6th AveAmarillo , Texas 79106
(806) 374-9237
info@glcamarillo.com