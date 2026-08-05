© 2026
In touch with the world ... at home on the High Plains
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
96.3 FM near St. Francis in northwest Kansas is off air due to technical difficulties. You can always listen to HPPR in the player above or on the HPPR APP.

Acoustic Song Swap: Arieon Keller & Ty Blackburn @ GoldenLight Cantina, Amarillo TX

Acoustic Song Swap: Arieon Keller & Ty Blackburn @ GoldenLight Cantina, Amarillo TX

Song swap at the GoldenLight! Support your local artists! Join us for an Acoustic Song Swap featuring Arieon Keller & Ty Blackburn. $10 cover charge, music starts at 9PM. Presented by Loud & Heavy Booking.

Golden Light Cantina
$10 cover charge
09:00 PM - 11:59 PM on Sat, 8 Aug 2026

Event Supported By

Loud & Heavy Booking
Grant.loudandheavybooking@gmail.com
https://www.loudandheavybooking.com/

Artist Group Info

Arieon Keller & Ty Blackburn
Golden Light Cantina
2906 6th Ave
Amarillo , Texas 79106
(806) 374-9237
info@glcamarillo.com
https://goldenlightcafe.com