Katie Beth Mihm @ Vranoci Italian Restaurant, Dumas TX
Katie Beth Mihm @ Vranoci Italian Restaurant, Dumas TX
Live music from Katie Beth Mihm at Vranoci Italian Restaurant in Dumas!
Join us Friday, August 7th from 8-11 PM for a night of live music from Texas Panhandle singer/songwriter Katie Beth Mihm. Great food, great music, great company.
Presented by Loud & Heavy Booking.
Vranoci Italian Restaurant
08:00 PM - 11:00 PM on Fri, 7 Aug 2026
Event Supported By
Loud & Heavy Booking
Grant.loudandheavybooking@gmail.com
Artist Group Info
Katie Beth Mihm
Vranoci Italian Restaurant
102 E 7th StDumas, Texas 79029