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Katie Beth Mihm @ Vranoci Italian Restaurant, Dumas TX

Katie Beth Mihm @ Vranoci Italian Restaurant, Dumas TX

Live music from Katie Beth Mihm at Vranoci Italian Restaurant in Dumas!

Join us Friday, August 7th from 8-11 PM for a night of live music from Texas Panhandle singer/songwriter Katie Beth Mihm. Great food, great music, great company.

Presented by Loud & Heavy Booking.

Vranoci Italian Restaurant
08:00 PM - 11:00 PM on Fri, 7 Aug 2026

Event Supported By

Loud & Heavy Booking
Grant.loudandheavybooking@gmail.com
https://www.loudandheavybooking.com/

Artist Group Info

Katie Beth Mihm
Vranoci Italian Restaurant
102 E 7th St
Dumas, Texas 79029