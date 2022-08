Los votantes de Kansas dicen 'No' a la eliminacion del derecho al aborto a nivel estatal

OVERLAND PARK, Kansas — El martes, los votantes de Kansas rechazaron una propuesta de enmienda constitucional estatal que habría eliminado el derecho al aborto - marcando una posición a favor del derecho al aborto en un estado fuertemente republicano en la primera votación desde la caída de Roe v. Wade.

El voto, por ahora, preserva el acceso al aborto en Kansas y se opone a una tendencia regional hacia las prohibiciones posibles tras la anulación del derecho federal, y que ha convertido a Kansas en un destino para el aborto.

Casi el 60% de los votantes eligió mantener el acceso al aborto en la Constitución de Kansas.

Kansas For Constitutional Freedom, el principal grupo por el derecho al aborto que se opone a la enmienda, calificó la victoria como "enorme y decisiva".

Rachel Sweet directora de campaña del grupo dijo, "el pueblo de Kansas ha hablado. Creen que el aborto debe ser seguro, legal y accesible en el estado de Kansas".

La gente de todo el país observó a Kansas como un posible barómetro y como un estado tradicionalmente conservador -que ha sido el centro de las protestas nacionales contra el aborto y el lugar del asesinato de un médico que realizaba estos procedimientos- reaccionaría después de que el alto tribunal de la nación diera un giro en el que quizá sea el tema social más divisivo del país.

A principios de este verano, el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. puso la atención del país en Kansas y sobrecargó la lucha política que desencadenó protestas, campañas polémicas y una avalancha de dinero de campañas fuera del estado.

El presidente Joe Biden reconoció el resultado de la elección del martes y pidió al Congreso que aprobara una ley para restablecer el derecho al aborto en todo el país, que inicialmente fue establecido por el fallo de Roe.

Biden dijo en un comunicado. "Esta votación deja claro lo que sabemos: la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo en que las mujeres deben tener acceso al aborto y deben tener el derecho a tomar sus propias decisiones en materia de salud".

En el período previo a la votación, los partidarios argumentaron que la enmienda era necesaria para corregir lo que consideran un exceso de autoridad del Tribunal Supremo de Kansas al anular algunas de las anteriores restricciones al aborto del estado en el 2019.

Los opositores sostienen que la enmienda le permitiría a los legisladores avanzar en una prohibición total, como pasó en otros estados dominados por los republicanos.

Blaise Mesa / Kansas News Service Danielle Underwood of the Value Them Both coalition speaks at an election night watch party in Overland Park.

El recuento de votos se alejó de las encuestas. Una encuesta realizada por la empresa co/efficient and published by FiveThirtyEight mostró que el 47% de los encuestados pensaba apoyar la enmienda, mientras que el 43% dijo que votaría en contra.

Además, la encuesta mostró que sólo el 5% de los encuestados quiere una prohibición total del aborto, mientras que el 43% cree que no debería haber restricciones gubernamentales.

Luego llegó el día de las elecciones y la tasa de participación fue todo un récord. Mientras que los republicanos tenían las elecciones primarias más competitivas en la papeleta, el movimiento a favor del derecho al aborto consiguió traer más votantes para lograr una derrota de la enmienda de aproximadamente 60/40. Esto ocurrió después de que los activistas a favor del derecho al aborto invirtieron millones en el estado. Superaron el lenguaje de la papeleta de votación, ampliamente criticado por ser confuso, y una explosión de textos computarizados de última hora que decía que un voto a favor de la enmienda apoyaría los "derechos reproductivos" de las mujeres. Ese voto habría sentado las bases para más restricciones.

Una victoria abrumadora

Teniendo dificultad para hablar después de que se diera por terminada la elección, Jae Moyer, de 23 años y residente en Overland Park dijo que la victoria decisiva en el estado considerado profundamente rojo era sorprendente.

Moyer dijo, "nunca se había visto algo así en Kansas, es tan sorprendente. Estoy tan orgullosa de mi estado en este momento".

Pero los votantes de Kansas parecían estar motivados para proteger el derecho al aborto en el estado después de que fuera desechado a nivel nacional. Eso y las prohibiciones en los estados vecinos dinamizaron la oposición.

Planned Parenthood donó millones de dólares al esfuerzo de la oposición. El grupo por el derecho al aborto dijo que la gran participación se produjo durante las elecciones primarias, en las que había sido estratégicamente colocado por los legisladores republicanos para centrarse en los votantes conservadores del GOP.

Emily Wales, de Planned Parenthood Great Plains Votes dijo, "los políticos antiaborto pusieron esta enmienda en la papeleta de las elecciones primarias con el objetivo de conseguir una baja participación de los votantes, pero no tuvieron en cuenta a la gente de Kansas, que dijeron alto y claro que creen y confían en que los pacientes tomen sus propias decisiones médicas."

El acceso al aborto en Kansas sigue siendo limitado. El estado sólo tiene cuatro clínicas donde se puede abortar, todas están localizadas en las áreas de Wichita y Kansas City.

Eso deja a mucha gente de la parte occidental del estado a cientos de kilómetros de distancia de la atención a estas clínicas de aborto. Muchos residentes están más cerca de clínicas de abortos en otros estados, como Colorado.

Laura Ziegler / KCUR 89.3 Jae Gray, right, a field organizer in Johnson County for campaign opposing the amendment, is overcome with emotions after the race was called.

Trust Women, que opera dos de las clínicas en Kansas, dijo que continuará proporcionando servicios de aborto, mientras que también trabaja para ampliar el acceso en todo el estado.

"No podemos contentarnos con el statu quo", dijo la organización. "La pérdida de Roe ha traído consigo una crisis en la atención médica sin precedentes, que fue elaborada y que no se resuelve con estas elecciones".

Los opositores al aborto no se han dado por vencidos

Kansans For Life, un importante grupo político que se opone al aborto, dijo en un comunicado de prensa que la votación es un retroceso temporario y que la organización sigue dedicada a continuar su trabajo de oposición al aborto.

"Aunque el resultado no es lo que esperábamos, nuestro movimiento y campaña han demostrado nuestra determinación y compromiso", dijo la organización en el comunicado de prensa. "No abandonaremos a las mujeres y a los bebés".

Pero por el momento no está claro qué se puede hacer para restringir aún más el aborto en Kansas.

Molly Baumgardner, la senadora estatal republicana que apoyó el envío de la enmienda a los votantes dijo que quería restablecer algunas de las leyes estatales que fueron anuladas por los tribunales del estado. Pero eso no sucederá ahora.

En cambio, Baumgardner dijo que los opositores al aborto tendrán que buscar nuevas restricciones para tratar de disminuir el número de abortos en el estado.

Dijo, "la derrota de esta noche es decepcionante. Esa lucha por la verdad, y la lucha por la vida, va a continuar en el estado de Kansas".

El temor a una prohibición

Los legisladores republicanos se mantuvieron evasivos antes de la votación sobre hasta qué punto querían restringir el acceso al aborto si se aprobaba la enmienda. Pero algunos temían que hubieran seguido los pasos de los estados cercanos.

Las prohibiciones importantes que se impusieron en Oklahoma y Texas durante el último año llevaron a muchas mujeres de esos estados a buscar clinicas de abortos en Kansas, convirtiendo a este estado, considerado profundamente rojo, en un improbable refugio para obtener un aborto. Kansas ya era un destino de aborto para las mujeres del oeste de Missouri. Ya que ese estado promulgó una prohibición tras el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Los opositores al derecho al aborto se apoderaron de esa cuestión, sugiriendo que el fallo del alto tribunal estatal convirtió a Kansas en un destino para realizar el aborto que carecía de restricciones significativas.

Sin embargo, Kansas tiene algunas de las restricciones mas estrictas del país en materia de aborto, como la limitación de los abortos después de las 22 semanas de embarazo a los casos en que la vida de la mujer embarazada esté en peligro y la exigencia de un ultrasonido antes de la intervención. También tiene un periodo de espera de 24 horas y exige el consentimiento de los padres para las menores.

Esas restricciones se habrían mantenido tanto si la enmienda se aprobaba como si no. La enmienda simplemente daría a los legisladores estatales el poder de establecer restricciones cada vez más estrictas, incluida una prohibición que no habría sido posible sin el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. de este verano y un cambio en la Constitución de Kansas.

Mientras tanto, el senador estatal republicano Mark Steffen dijo que quiere una legislación que reconozca "la vida que comienza en la concepción", según el noticiero de Kansas Reflector. En los días anteriores a la votación, el grupo Value Them Both, que respalda la enmienda, evitó estrictamente hablar sobre el tipo de restricciones que podrían establecerse.

La coalición Value Them Both tampoco se pronunció sobre el tema. Cuando Steve Kraske del programa “Up To Date” de KCUR presionó a la portavoz Danielle Underwood sobre el tema, ella no quiso decir lo que ella o la coalición quería que pasara después.

"Realmente no importa cuál es mi opinión", dijo Underwood. "Importa cuál es la opinión del pueblo de Kansas".

Pero al menos un proyecto de ley que prohibe el aborto fue presentado en la Legislatura de Kansas. Los legisladores no actuaron sobre el proyecto de ley antes de levantar la sesión para el resto del 2022.

Alesha Doan, experta en políticas de aborto en la Universidad de Kansas, dijo que el trabajo de los opositores al aborto en los últimos 30 años ha tenido un objetivo en mente: una prohibición total del aborto en Kansas.

Doan dijo, "eso es lo que pretende esta enmienda. Y el hecho que un político no contesta a la pregunta es poco sincero".

Dylan Lysen reports on politics for the Kansas News Service.

Dylan Lysen informa sobre política para Kansas News Service.

Blaise Mesa informa sobre justicia penal y servicios sociales para el Kansas News Service en Topeka.

