Dvořák & Schubert with the Harrington String Quartet
Dvořák & Schubert with the Harrington String Quartet
Rossitza Goza, violin | Evgeny Zvonnikov, violin
Brenton Caldwell, viola | Emmanuel Lopez, cello
Schubert: String Quartet No. 14 "Death and the Maiden"
Dvořák: String Quartet Op. 96 No. 12 "American"
Amarillo Botanical Gardens
07:30 PM - 11:59 PM on Fri, 9 Apr 2027
Event Supported By
Chamber Music Amarillo
806-376-8782
yara@amarillosymphony.org
Artist Group Info
Chamber Music Amarillo
info@amarillosymphony.org
Amarillo Botanical Gardens
1400 STREIT DRIVEAmarillo, Texas 79106
(806) 352-6513
info@abgardens.org