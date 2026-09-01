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Dvořák & Schubert with the Harrington String Quartet

Dvořák & Schubert with the Harrington String Quartet

Rossitza Goza, violin | Evgeny Zvonnikov, violin
Brenton Caldwell, viola | Emmanuel Lopez, cello

Schubert: String Quartet No. 14 "Death and the Maiden"
Dvořák: String Quartet Op. 96 No. 12 "American"

Amarillo Botanical Gardens
07:30 PM - 11:59 PM on Fri, 9 Apr 2027
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Event Supported By

Chamber Music Amarillo
806-376-8782
yara@amarillosymphony.org
http://amarillosymphony.org

Artist Group Info

Chamber Music Amarillo
info@amarillosymphony.org
https://www.amarillosymphony.org/cma/
Amarillo Botanical Gardens
​ 1400 STREIT DRIVE
Amarillo, Texas 79106
(806) 352-6513
info@abgardens.org
https://www.amarillobotanicalgardens.org/