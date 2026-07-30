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Martin Gilmore - Live in Wallace, KS (Wallace County Fair) on Friday, 7/31

Martin Gilmore - Live in Wallace, KS (Wallace County Fair) on Friday, 7/31

The 2026 Wallace County Fair will be held Thursday, July 30th, through Saturday, August 1st, with many pre-fair events. We hope to see you at the fair! Catch High Plains favorite Martin Gilmore, live at 7p MT on Friday, 7/31.

Wallace County Fairgrounds
07:00 PM - 08:00 PM on Fri, 31 Jul 2026

Event Supported By

WAllace County

Artist Group Info

Martin Gilmore
www.martingilmore.com
Wallace County Fairgrounds
214 W Park
Sharon Springs, Kansas 67758
785-852-4285