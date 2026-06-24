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Star-Spangled Celebrations , 4th of July

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Star-Spangled Celebrations , 4th of July

EVENTS
TO WATCH FOR:
Free Swimming
1:00p.m. at Wichita County Pool
Outdoor Games for All Ages
Wet/Dry Bouncy Houses
Starting at 4:30p.m. at County Park
Snocones by Sno Days, LLC
Bring Your Own Picnic
Foam Party &
3-ON-3 Basketball
5:00p.m. At County Park
Savannah Chestnut Concert
8:00-10:00p.m. at County Park
Salty Pete's Beer Garden open during concert.
Stars & Stripes Fireworks
10:15p.m. South of Leoti

Wichita County Park
0
04:30 PM - 11:00 PM on Sat, 4 Jul 2026

Artist Group Info

Savannah Chestnut
savannachestnutmusic@gmail.com
https://savannachestnutcountry.com/?fbclid=IwVERDUASpEeZleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeGTwuRPe8J9iADBGB2bo2HS7hFNYfcRC4UTVm5Oiv47wkV-zi3T8V_frFVUU_aem_d-kUJ3LHIhxRXO0QRPirQQ
Wichita County Park
601 S Fifth St
Leoti, Kansas 67861
6203752182
wced@getleoti.org
Getleoti.org