Star-Spangled Celebrations , 4th of July
Star-Spangled Celebrations , 4th of July
EVENTS
TO WATCH FOR:
Free Swimming
1:00p.m. at Wichita County Pool
Outdoor Games for All Ages
Wet/Dry Bouncy Houses
Starting at 4:30p.m. at County Park
Snocones by Sno Days, LLC
Bring Your Own Picnic
Foam Party &
3-ON-3 Basketball
5:00p.m. At County Park
Savannah Chestnut Concert
8:00-10:00p.m. at County Park
Salty Pete's Beer Garden open during concert.
Stars & Stripes Fireworks
10:15p.m. South of Leoti
Wichita County Park
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04:30 PM - 11:00 PM on Sat, 4 Jul 2026
Artist Group Info
Savannah Chestnut
savannachestnutmusic@gmail.com