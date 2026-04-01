Holiday lights at Horsethief Reservoir (Jetmore, Kan.)
Holiday lights at Horsethief Reservoir (Jetmore, Kan.)
The best way to spread Christmas cheer is driving through the holiday lights at Horsethief Reservoir!
Starting Thanksgiving Day and extending through New Year's Day, grab your buddies and make some Christmas memories!
Pile in, pack the cocoa and enjoy the lights at Horsethief.
HorseThief Reservoir
$5
06:00 PM - 10:00 PM, every day through Jan 01, 2027.
Event Supported By
HorseThief Reservoir
(620) 253-8464
info@horsethiefreservoir.com
HorseThief Reservoir
19005 SW Highway 156Jetmore, Kansas 67854
(620) 253-8464