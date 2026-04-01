© 2026
In touch with the world ... at home on the High Plains
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Ladies Night Golf at Buffalo Dunes (Garden City, Kan.)

Ladies Night Golf at Buffalo Dunes (Garden City, Kan.)

Ladies Night at Buffalo Dunes!

$15 for non members, free for members
$2 beers and seltzers
5:00, 5:10, 5:20, 5:30–structured play, call to play with a partner
5:30, 5:40, 5:50, 6:00, 6:10–relax play, call to play with your foursomes

Call clubhouse, no google forms this year: 620-276-1210

Buffalo Dunes Golf Course
$15
05:00 PM - 08:00 PM on Tue, 17 Nov 2026

Event Supported By

Buffalo Dunes Golf Course
620-276-1210
jason.hase@gardencityks.us
https://buffalodunes.org/
Buffalo Dunes Golf Course
5685 US-83
Garden City, Kansas 67846
620-276-1210
jason.hase@gardencityks.us
https://buffalodunes.org/