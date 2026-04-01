Ladies Night Golf at Buffalo Dunes (Garden City, Kan.)

Ladies Night at Buffalo Dunes!

$15 for non members, free for members

$2 beers and seltzers

5:00, 5:10, 5:20, 5:30–structured play, call to play with a partner

5:30, 5:40, 5:50, 6:00, 6:10–relax play, call to play with your foursomes

Call clubhouse, no google forms this year: 620-276-1210