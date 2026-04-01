Ladies Night Golf at Buffalo Dunes (Garden City, Kan.)
Ladies Night Golf at Buffalo Dunes (Garden City, Kan.)
Ladies Night at Buffalo Dunes!
$15 for non members, free for members
$2 beers and seltzers
5:00, 5:10, 5:20, 5:30–structured play, call to play with a partner
5:30, 5:40, 5:50, 6:00, 6:10–relax play, call to play with your foursomes
Call clubhouse, no google forms this year: 620-276-1210
Buffalo Dunes Golf Course
$15
05:00 PM - 08:00 PM on Tue, 17 Nov 2026
Event Supported By
Buffalo Dunes Golf Course
620-276-1210
jason.hase@gardencityks.us
Buffalo Dunes Golf Course
5685 US-83Garden City, Kansas 67846
620-276-1210
jason.hase@gardencityks.us