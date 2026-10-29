West Texas A&M Veterans Day Ceremony (Canyon, Texas)
West Texas A&M Veterans Day Ceremony (Canyon, Texas)
West Texas A&M University and the City of Canyon invite the public to attend a Veterans Day Ceremony at the West Texas A&M University Veterans Memorial, located on the southeast lawn of Old Main on campus.
Speakers include WT Interim President Dr. Neil Terry, U.S. Army Maj. Gen. Joe D. Robinson (Ret.) and Canyon Mayor Gary Hinders.
The ceremony will feature a Flyover by the West Texas Warbird Flight, Taps performed by trumpet professor Dr. William Takacs and a hot dog lunch.
Parking is available for veterans and families across from Panhandle-Plains Historical Museum.
West Texas A&M University
11:00 AM - 12:30 PM on Wed, 11 Nov 2026
Event Supported By
West Texas A&M University
West Texas A&M University
2403 Russell Long BlvdCanyon , Texas 79016